Елена Синица Разработку проектной документации для строительства третьего моста через Каму оценили в 605,5 млн руб. Работы нужно завершить до конца августа 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Власти Пермского края объявили конкурс по поиску подрядчика для разработки проектной документации для строительства третьего моста через Каму. Начальная (максимальная) цена контракта — 605,5 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен спроектировать строительство моста через Каму с подходами. Граница правобережного подхода — ул. Борцов Революции, граница левобережного подхода — ул. Петропавловская.





Кроме этого, необходимо разработать проект строительства автодороги от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутская. При этом, с учётом реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова — Якутская — Докучаева — дорога Дружбы и строительства путепроводов через железнодорожные пути.





Помимо этого, исполнитель должен спроектировать реконструкцию ул.Крисанова от ул.Петропавловской до ул.Пушкина.





Все работы необходимо завершить до 31 августа 2023 года.

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