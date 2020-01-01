Елена Синица
Разработку проектной документации для строительства третьего моста через Каму оценили в 605,5 млн руб.
Работы нужно завершить до конца августа 2023 года
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Власти Пермского края объявили конкурс по поиску подрядчика для разработки проектной документации для строительства третьего моста через Каму. Начальная (максимальная) цена контракта — 605,5 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчик должен спроектировать строительство моста через Каму с подходами. Граница правобережного подхода — ул. Борцов Революции, граница левобережного подхода — ул. Петропавловская.
Кроме этого, необходимо разработать проект строительства автодороги от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутская. При этом, с учётом реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова — Якутская — Докучаева — дорога Дружбы и строительства путепроводов через железнодорожные пути.
Помимо этого, исполнитель должен спроектировать реконструкцию ул.Крисанова от ул.Петропавловской до ул.Пушкина.
Все работы необходимо завершить до 31 августа 2023 года.
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