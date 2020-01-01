Елена Синица В Прикамье выявлено 507 новых случаев заражения COVID-19 Доля свободного коечного фонда составляет 10,1% Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 507 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 46 человек лечатся больницах, 461 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 211 пациентов мужского пола, 296 — женского. Также среди заболевших 138 детей. В возрасте от 15 до 29 лет заболело 54 человека, от 30 до 49 лет — 112 человек, 128 в возрасте 50-64 и 75 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц определён.





С начала пандемии, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 103 074.





Сейчас в больницах края находится 4064 человека, из которых 185 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда составляет 10,1%.





За эти же сутки выздоровел 321 человек, умерло — 28.

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