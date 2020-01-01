Елена Синица
Восемь пермских школ вошли в ТОП-10 школ края, чьи выпускники чаще поступают в лучшие вузы страны
Школы Перми также попали в ТОП-20 школ ПФО
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
По данным исследования рейтингового агентства, в ТОП-10 школ Пермского края, выпускники которых чаще поступают в ведущие вузы, вошло восемь школ из Перми. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Так, в ТОП-10 попали школа №146 с углублённым изучением математики, физики, информатики, лицей №1, лицей №2, школа №9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла, гимназия №17, лицей №10, лицей №4, школа №22 с углублённым изучением иностранных языков.
По количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, пермские школы вошли и в ТОП-20 школ ПФО.
В этом рейтинге восьмое место заняла школа №146, а 14-е место — лицей №1.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть