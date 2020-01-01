Елена Синица Только 12% россиян никогда не сталкивались с телефонными мошенниками Жертвами телефонного обмана чаще становятся женщины Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, примерно 16% россиян становились жертвой телефонных мошенников, теряя при этом деньги или имущество. Лишь 12% опрошенных никогда не сталкивались с подозрительными телефонными звонками.

Так, 13% респондентов рассказали о ежедневных прозвонах от организаций и лиц, которые похожи на мошенников. Ещё 20% сообщили о нескольких подобных эпизодах каждую неделю.





Несколько раз в месяц сталкиваются с подозрительными звонками 23%, несколько раз в год — 16% опрошенных.





При этом, каждый девятый становился жертвой таких мошенников однократно, а каждый двадцатый — несколько раз.





Женщины становятся жертвами обмана чуть чаще мужчин (16 и 14% соответственно).

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