Елена Синица За сутки в Прикамье выявлено более 500 новых случаев заражения COVID-19 Умер ещё 31 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 512 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 63 человека лечатся в больницах, 449 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 171 пациент мужского пола, 341 — женского. Также среди заболевших 46 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 69 человек, от 30 до 49 лет — 152 человека, 168 в возрасте 50-64 и 77 человек старше 65 лет. Круг контактировавших лиц определён.





С начала пандемии, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 102 567.





В больницах края сейчас находится 4064 человека, из которых 170 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда составляет 13,9%.





За эти же сутки выздоровело 416 человек, умер — 31.

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