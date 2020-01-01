Елена Синица
За сутки в Прикамье выявлено более 500 новых случаев заражения COVID-19
Умер ещё 31 человек
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 512 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 63 человека лечатся в больницах, 449 — на дому, под наблюдением врачей.
В числе новых инфицированных 171 пациент мужского пола, 341 — женского. Также среди заболевших 46 детей.
В возрасте от 15 до 29 лет заболело 69 человек, от 30 до 49 лет — 152 человека, 168 в возрасте 50-64 и 77 человек старше 65 лет. Круг контактировавших лиц определён.
С начала пандемии, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 102 567.
В больницах края сейчас находится 4064 человека, из которых 170 подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда составляет 13,9%.
За эти же сутки выздоровело 416 человек, умер — 31.
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