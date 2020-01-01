В Перми завершилось строительство одного из самых крупных долгостроев Возведение 27-этажного дома в ЖК «Пушкарский» началось восемь лет назад Поделиться Поделиться Твитнуть

Дом на ул. Пушкарской, 142 достроен

permkrai.ru

Инспекция госстройнадзора Пермского края провела итоговую проверку долгостроя на ул. Пушкарской, 142 и выдала положительное заключение о соответствии объекта всем нормам и требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ввести жилое здание в эксплуатацию планируется в IV квартале 2021 года. Таким образом будут восстановлены права 346 дольщиков одного из самых крупных долгостроев региона.

Напомним, возведение многоквартирного 27-этажного доме в ЖК «Пушкарский» началось в 2013 году застройщиком ООО «Сириус».

В августе 2020 года в Пермском агентстве инвестиционного жилищного кредитования приняли решение выдать заём на завершение строительства дома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.