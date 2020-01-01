Музей «Азота» открылся в Березниках Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сегодня филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» открыл интерактивный корпоративный музей — новую точку на туристической карте промышленного Урала. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Музей завода был создан по инициативе азотчиков в 1982 году, к 50-летию предприятия. Долгое время экспозиция находилась на промышленной площадке. Музейное собрание мог видеть ограниченный круг лиц. Среди экспонатов материалы по истории завода, более 200 личных архивов, коллекция негативов на стекле (хроника строительства БХК и города Березники, поселка азотчиков), мебель и предметы из кабинета первого директора предприятия Михаила Грановского, измерительные приборы и лабораторные устройства; проектная и техническая документация старых производств; отчеты исследовательского отдела центральной химической лаборатории за 1930 — 1950 гг.; акварели Афанасия Трапезникова с видами цехов предприятия, зарисовки Карла Лехта; оригинальные макеты отдельных уникальных производств, подшивки газет «Гигант химии», «Азотчик» с 1935 г., технические странички «За аммиак», научно-производственный журнал БХК и другие.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сегодня корпоративный музей филиала «Азот» открывает свои двери для горожан и для гостей Березников в самом центре города. В его фондах уже более 12 тысяч единиц хранения. На площади, которая составляет около 190 м2, расположились интерактивные экспозиции: строительство, пуск и освоение Березниковского химического комбината (БХК), Березниковский азотно-туковый завод в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., интенсификация производства в послевоенные годы, перевод производства на природный газ, строительство крупнотоннажных агрегатов и «Азот» сегодня.

Одна из задач музея — с помощью современных технологий рассказать об истории технического развития завода и о людях, внесших трудовой вклад в этот процесс. Редкие документы, которые находились в различных архивах, теперь обнародованы и представлены широкой общественности. Особое место занимает инсталляция — тематический комплекс «Кабинет первого директора БХК Михаила Грановского». Также представлены технические издания первой трети ХХ века, лабораторные электроизмерительные приборы и устройства фирмы «General Electric» (США), которые применялись в производстве тяжелой воды, и многое другое.

В планах музея — организация коллективных и индивидуальных экскурсий для посетителей разных возрастов, использование самых современных технологий предоставления информации, открытые уроки и занятия по профориентации школьников и студентов, панорамный кинотеатр для просмотра видеопроектов и документальной хроники.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— «Азот» имеет богатую историю. Открывая музей, мы хотели подчеркнуть наше достояние, героизм людей как при строительстве, так и во время Великой Отечественной войны, когда люди совершали подвиги в тылу на заводе. Во всех эпохах главную роль играют люди. Они создавали завод, работали и работают на производстве. Благодаря им есть уверенность в будущем нашего предприятия.

Константин Светлаков, глава города Березники:

— История Березников связана с историей завода «Азот». И конечно сегодня особенный день для всех горожан. Уже 90 лет «Азот» играет важную роль в экономике города, поддерживает социальную сферу и является гарантом стабильности для многих березниковских семей.

Замечательно, что корпоративный музей открылся в историческом центре города, ведь это дает уникальную возможность всем жителям и гостям Прикамья ближе познакомиться с историей и жизнью старейшего предприятия нашего муниципального образования.

«Азот» — одно из старейших предприятий химической отрасли — первенец отечественной азотной промышленности на Западном Урале. Первые тонны синтетического аммиака на Березниковском химическом комбинате (БХК) были получены 23 апреля 1932 г. Несмотря на сложные условия, в короткие сроки были освоены мощности химического гиганта Первой пятилетки — самого крупного химического комплекса страны. «Гиганта химии на Каме», как назвал его в одноименном очерке известный писатель Константин Паустовский.

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