Администрация Перми: Муниципальные учреждения культуры готовы к введению QR-кодов с 4 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

Муниципальные театры и выставочные пространства начнут принимать посетителей при предоставлении QR-кодов. Это позволит снять ограничения по количеству присутствующих, но при этом продолжить работу в полном объеме, отмечают в администрации Перми.

На основании указа губернатора Пермского края Дмитрия Махонина от 30 сентября 2021 года №123 с 4 октября начинают действовать QR-коды при посещении театров, концертных залов, филармонии, цирка и других учреждений сферы культуры. Муниципальные учреждения культуры, в числе которых театры «Балет Евгения Панфилова», «У моста», театр юного зрителя и театр кукол, а также Центральный выставочный зал, Пермская арт-резиденция, Дворцы культуры готовы принимать посетителей по новым правилам. С сотрудниками проведены все необходимые инструктажи.

— Такие меры являются наиболее оптимальными в сложившейся эпидемиологической ситуации. Театры и выставочные залы являются местами массового посещения, поэтому даже несмотря на тщательную санитарную обработку, которая там проводится, существовал риск распространения инфекции. Введение QR-кодов позволит не закрывать учреждения культуры полностью, при этом появится возможность наполнять залы целиком, а не наполовину, как это делается сейчас. Новый творческий сезон продолжится без риска отмены мероприятий, безопасно для артистов и зрителей, — подчеркнул начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Василий Головин.

Допуск в учреждения культуры будет осуществляться только при наличии QR-кода, который присваивают сертификатам о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. При этом заболевание должно быть перенесено не более 6 месяцев назад. QR-код появляется автоматически на портале Госуслуг. Кроме того, попасть на спектакли и выставки можно при наличии отрицательного ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия. Данные правила не распространяются на посещение мероприятий несовершеннолетними.

Данные QR-кода должны соответствовать данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность. Паспорт или другой документ также потребуется при посещении массовых мероприятий. Использование средств индивидуальной защиты тоже является обязательным условием при посещении учреждений культуры.

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