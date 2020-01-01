Елена Синица Определены перевозчики на одиннадцати межмуниципальных маршрутах Срок действия контрактов — пять лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском крае определены очередные перевозчики на межмуниципальных маршрутах. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Так, маршруты №119, №531, №725, №729, №733, №769 будет обслуживать ООО «Автотех» за 78,8 млн руб.

Согласно контракту, перевозчик будет обслуживать эти маршруты с 30 марта 2022 года по 31 мая 2027 года.





Кроме этого, определён и перевозчик на маршруты №158, №675, №676, №770, №812.





Победителем конкурса стало ООО «Автомания», предложившее обслуживать маршруты за 167,4 млн руб.





При этом маршруты №675 и №676 он будет обслуживать с января 2022 года, а остальные с февраля – марта 2022-го. Срок действия контракта — до 31 мая 2027 года.

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