Пермская школа №24 провела праздник «Петровские потехи» и организовала выставку «Имя России — Александр Невский» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: МАОУ «СОШ №24»

В рамках Года науки и техники, 800-летия великого полководца Александра Невского и 350-летия со дня рождения императора Петра I в школе №24 проходит ряд мероприятий, посвященных этим событиям.

Учебный год в нашей школе начался с общешкольного спортивного мероприятия «Петровские потехи», где классы потренировались в своей силе, ловкости, выносливости. Кроме того, ребята окунулись в мир забав и развлечений эпохи Петра I. Учащиеся вместе с классными руководителями прошли по станциям и выполнили предложенные задания, за что получили заслуженные баллы.

Также на классных часах ребята вспомнили про заслуги полководца Александра Невского. На школьном стенде оформлена выставка «Имя России — Александр Невский», куда ребята могли принести свои рисунки и поделки.

В октябре в нашей школе запланированы не менее интересные мероприятия, приуроченные к двум выдающимся датам. Среди них: фестиваль песен для начальных классов «Сердце России», где учащиеся исполнят песни о нашей стране, конкурс чтецов «Прославляя город Петра», где учащиеся 5-8 классов расскажут стихи о Петре I и танцевальный вечер для старшеклассников «Петровская Ассамблея».

Учащиеся школы №24 помнят и чтут имена великих личностей нашей страны.

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