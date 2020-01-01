Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 1 по 3 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

«Каравай»

Пермская краевая филармония

1 октября в 19:00 в Органном концертном зале состоится концерт о Дню музыки «Любимая киномузыка» (6+). Квартет «Каравай» исполнит популярные песни и мелодии из известных отечественных и зарубежных кинофильмов.

Пермский академический театр оперы и балета

1 октября в 19:00 в Пермском академическом театре оперы и балета им. П. И. Чайковского будет показана опера Моцарта «Дон Жуан» (12+) в постановке режиссёра Марата Гацалова и дирижёра Артема Абашева.

1 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт камерного оркестра «Орфей» (12+).

1 октября в 19:00, 2 и 3 октября в 14:00 и 18:00 в Пермском академическом Театре-Театре продолжаются премьерные показы мюзикла «Три товарища» (16+) по мотивам романа Ремарка.

2 октября в 12:10 на сайте Культура.РФ пройдёт трансляция торжественного открытия VIII Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России» (0+). Фестиваль посвящен 170-летию Самарской губернии и 60-летию полета первого человека в космос.

2 октября в 17:00 в музее современного искусства PERMM стартует курс для детей и их родителей «Знакомься, это мир вокруг» (0+ от 1,5 лет). На занятиях малыши познакомятся с миром искусства и базовыми понятиями — цветом и формой — через уже знакомые вещи и явления: животных, растения, времена года и явления природы.

3 октября в 12:00 в музее современного искусства PERMM стартует курс для детей и их родителей «Важные сладости» (0+ от 5 лет). На занятиях ребята обсудят, что любили есть и рисовать известные художники, а также поговорят о том, почему еда становилась источником вдохновения для многих авторов.

3 октября в 15:00 на сайте Культура.РФ пройдёт трансляция концерта Новосибирского академического симфонического оркестра (6+). Вместе с оркестром выступит пианист Дмитрий Маслеев.

«Трилогия братьев Леман»

moscow.theatrehd.com

3 октября в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на спектакль «Трилогия братьев Леман» (16+). Лондонская премьера современной пьесы, посвящённой расцвету и краху финансового гиганта «Леман Бразерс», на самом деле — сага, охватывающая едва ли не всю американскую историю последних двух веков. Этот современный вариант «Трилогии желаний» Драйзера поставил Сэм Мендес, пригласив сыграть разные поколения семьи денежных воротил всего трёх актёров: Саймона Рассела Била, Адама Годли и Бена Майлза. Результат: пять номинаций на премию «Оливье» 2019 года, включая «лучший спектакль», «лучший режиссёр» и «лучший актёр» (тут в номинанты попали все три исполнителя главных ролей).

3 октября в 20:00 в частной филармонии «Триумф» выступит постоянный резидент Дягилевского фестиваля Михаил Мордвинов с новой программой «Мистики и мифотворцы» (16+), включающей таинственные произведения Эрика Сати, Александра Скрябина и Карлхайнца Штокхаузена, которые прозвучат в России впервые.

3 октября в 20:00 можно увидеть прямую трансляцию с музыкального фестиваля «Вундеркинды. Виртуозы. Гении» (0+), посвящённого юбилею средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной консерватории им Н.А. Римского-Корсакова. Поздравят школу с 85-летием и примут участие в юбилейных концертах фестиваля знаменитые выпускники: Михаил Боярский, Давид Голощекин, Павел Бубельников, Полина Фрадкина, Артем Чирков и другие.

5 октября в Пермском театре кукол стартуют гастроли Архангельского театра кукол (0+) в рамках всероссийской гастрольно-концертной программы «Большие гастроли».

До 30 декабря на официальном сайте проекта OperaVision можно увидеть трансляцию оперы «Месса во время войны» (16+).

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижёром Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

Ежедневно на сайте проекта «Русские сезоны» можно увидеть многочисленные трансляции спектаклей, концертов и видеолекций (12+), например, видеоэкскурсию по музею театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге или запись оперы Пуччни «Богема» театра «Мюзик-Холл».

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