Завершён третий этап реконструкции трассы Кунгур — Соликамск Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье прошла приёмка третьего этапа реконструированной трассы Кунгур — Соликамск (участок Березники — Соликамск с 292 по 313 км). Как рассказали в краевом министерстве транспорта работы подрядчиком выполнены на месяц раньше запланированного.

В третий этап вошёл участок с 300 по 304 км, от посёлка Усовский до поворота на СНТ «Магний». Его протяжённость составляет 3,47 км. Работы выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал важность реконструкции трассы для жителей Березниковско-Соликамской агломерации. По его словам, благодаря проводимым работам в будущем расстояние между Соликамском и Березниками можно будет преодолеть примерно за 10 минут. «Эти города тесно связаны друг с другом, некоторые жители ездят на работу в соседние населённые пункты, поэтому качественное автосообщение особенно важно. Кроме того, хорошие дороги необходимы и тем, кто приезжает в агломерацию, значит, это положительно повлияет и на развитие туризма в территориях», — подчёркивал глава региона.

После обновления магистраль расширена до четырёх полос, с разделительной полосой типа «нью джерси», которая исключает лобовые столкновения автомобилей и сокращает количество ДТП на трассе.

В рамках реконструкции, которая стартовала в 2019 году, подрядная организация также произвела вырубку леса для расширения автодороги, устроила водопропускную арку и проложила трубы, укрепила земельное полотно и обустроила водоотводные канавы, переустроила сети и коммуникации, а также установила новое освещение и пешеходное ограждение.

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