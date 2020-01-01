При проведении ремонта дороги в Индустриальном районе подрядчик похитил 4 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю установлен факт хищения средств, выделенных для ремонта дороги в Индустриальном районе Перми, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативники выяснили, что ещё в 2019 году подрядчик выиграл тендер на ремонт дорожного полотна на сумму свыше 53 млн. руб., однако при проведении работ использовал менее качественные и более дешёвые материалы, чем предусмотрены условиями контракта. Это показали результаты экспертизы.

При этом подозреваемый предоставил заведомо подложные документы, согласно которым в ходе ремонта использовались прописанные в договоре материалы.

В результате бюджету был причинён ущерб на 4 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Ведётся следствие.

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