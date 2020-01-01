В Пермском крае в выходные ожидается небольшое потепление Температура воздуха днём поднимется до +9° Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Коллекция

В первые дни октября в Пермском крае установится погода со среднесуточной температурой около климатической нормы, сообщает «Рифей».

Так, в субботу, 2 октября, в Прикамье ожидается переменная облачность, местами пройдут слабые дожди. Температура воздуха ночью будет чуть выше 0° градусов. Днём потеплеет до +4°... +9°.

В воскресенье осадки прекратятся. Ночью похолодает до -4°, днём воздух прогреется до +3°…+8°.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.