Андрей Стрельцов
«Звезда» одолела «Тюмень»
Пермские футболисты взяли вверх над одним из лидеров турнира
В четверг, 30 сентября, на своём поле ФК «Звезда» обыграл ФК «Тюмень» со счётом 3:0.
До этого матча гости шли на третьем месте в турнирной таблице, а пермяки на девятом.
Все решилось ещё в первом тайме, когда с 32-ой по 40-ую минуты Максим Широков, Илья Порохов и Андрей Придюк забили в ворота сибиряков три гола.
После перерыва гости попытались отыграться, пошли вперёд, но даже гол престижа забить не смогли.
5 октября «Звезда» примет на домашней арене одного из аутсайдеров турнира «Ладу-Тольятти».
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