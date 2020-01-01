Андрей Стрельцов «Звезда» одолела «Тюмень» Пермские футболисты взяли вверх над одним из лидеров турнира Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 30 сентября, на своём поле ФК «Звезда» обыграл ФК «Тюмень» со счётом 3:0.

До этого матча гости шли на третьем месте в турнирной таблице, а пермяки на девятом.

Все решилось ещё в первом тайме, когда с 32-ой по 40-ую минуты Максим Широков, Илья Порохов и Андрей Придюк забили в ворота сибиряков три гола.

После перерыва гости попытались отыграться, пошли вперёд, но даже гол престижа забить не смогли.

5 октября «Звезда» примет на домашней арене одного из аутсайдеров турнира «Ладу-Тольятти».

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