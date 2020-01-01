Андрей Стрельцов «Амкар» потерпел крупное поражение от «Спартака» Туймазы Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

«Амкар» со счётом 1:4 уступил в чемпионате второго дивизиона ФНЛ в выездном матче «Спартаку» Туймазы.

В Башкирии подопечные Рустема Хузина ничего не смогли противопоставить хозяевам поля.

Местные футболисты открыли счёт на пятой минуте встречи, но добиться большего в первом тайме им не удалось. Зато после перерыва они довели результат до крупного — 3:0.

Лишь за десять минут до конца встречи после розыгрыша штрафного пермской команде удалось один мяч отквитать. Отличился Максим Жестоков. Однако в оставшееся время хозяева сумели восстановить разрыв в счёте.

Это самое болезненное поражение, которое потерпел «Амкар» в своей новейшей истории.

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