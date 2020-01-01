Олеся Максименко Пермяки могут бесплатно воспользоваться онлайн-марафонами по профилактике ковида Доступ к ним будет открыт весь октябрь Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 по 31 октября жители Пермского края могут воспользоваться бесплатным доступом к материалам онлайн-марафонов санатория «Демидково» с упражнениями и рекомендациями врачей по профилактике коронавируса, помощи при лечении и восстановлении после болезни.

«Октябрь — хорошее время, чтобы позаботиться о себе. По данным на конец сентября, в России ежедневно умирает более 800 человек от ковида — это больше, чем когда-либо за полтора года пандемии. Поэтому мы решили протянуть руку помощи», — объясняют в санатории.

В открытом доступе будут находиться материалы марафонов «Дыши со мной», «Дыши со мной. Вторая волна» и «ProCOVID». Они содержат инструменты для профилактики и помощи при заболевании и восстановлении — дыхательную гимнастику, цигун и рекомендации врачей. Предусмотрен чат поддержки участников в телеграмме, где можно будет задать вопросы инструкторам и врачам санатория. Кроме того, наиболее активные участники получат 10%-ную скидку на отдых в «Демидково».

Онлайн-марафоны санатория «Демидково» будут доступны с 1 октября по ссылке.

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