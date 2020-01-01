Подведены итоги проекта «Город-сад. Наследие» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» завершил эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие», посвященный юбилею известного пермского ученого практика-озеленителя Валентина Миндовского. В нем приняли участие школы, учреждения дополнительного образования и детские сады города Березники. Общая сумма на реализацию проекта составила около 900 тысяч рублей.

Благодаря проекту, инициированному Советом активной молодежи «Лига лидеров» филиала «Азот», на территории экоцентра Дома детского и юношеского туризма и экскурсий (ДДЮТ) появилась аллея из 12 сортов яблонь и беседка для занятий с детьми. Старые яблони были высажены 60 лет назад еще по проекту Валентина Миндовского. С возрастом они стали ветровальными. Так появился проект «Яблоневый цвет». В этом году молодые яблони дали первые плоды.

Детский сад №58 участвует в проекте «Город-сад. Наследие» также один из победителей «Города-сада. Наследие». На средства гранта здесь реализовали серию образовательных эко-проектов. Появились зимний сад, аптекарский огород, метеостанция, проходят образовательные терренкуры: маршруты для детей с посещением зоны игр на асфальте, центров познавательно-исследовательской деятельности, экологических и оздоровительных троп.

В загородном лагере «Дружба» за три года, что реализуется грант, высадили и вырастили более 200 туй и китайских сосен.

Надежда Чжан, директор лагеря «Дружба», г. Березники:

— Наша главная задача — привести детский лагерь в «курортное состояние». Проект помог. Мы разбили дендрарий, выкорчевали пни от старых деревьев, завезли торф, а кроме туй высадили порядка 40 сосен, закупили другие растения. Теперь «Дружба» — не только оздоровительный центр для детей, но и уникальный питомник по разведению редких пород деревьев.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодежи «Лига лидеров» филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», специалист отдела социального развития предприятия:

— Наш проект завершен. И могу с уверенностью сказать, что нам удалось привлечь общественность к благоустройству и озеленению города. Приятно видеть, что в Березниках есть люди, неравнодушные к экологической обстановке. Они сохраняют и развивают наследие Валентина Миндовского, вдохновляют своим примером и прививают экологическую культуру детям и взрослым.

Компания «Уралхим» в рамках стратегии по снижению воздействия на окружающую среду активно поддерживает акции по озеленению в регионах присутствия. Это вклад в улучшение качества воздуха наряду с усилиями по снижению выделения углекислого газа непосредственно в процессе производства.

В рамках эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие», который продолжался с 2019 по 2021 год, успешно реализован ряд мероприятий: экологический квест для школьников, субботники, конкурс по озеленению территорий образовательных учреждений. Для активистов конкурса была организована поездка в Соликамский Мемориальный ботанический сад им. Г.А. Демидова. Проведена научно-практическая конференция. Лучшие проекты по озеленению территорий образовательных учреждений получили гранты от филиала «Азот». Сертификаты на 100 000 рублей получили пятеро финалистов: школа №3, загородный оздоровительный центр «Дружба», Станция юных натуралистов, Дом детского и юношеского творчества и детский сад №58.

Проект отмечен дипломом III степени на краевом конкурсе эколого-просветительских проектов.

по сообщению пресс-службы предприятия

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