Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На концерт в Пермскую оперу сегодня можно пройти без предъявления QR-кода Посетить концерт можно бесплатно Поделиться Поделиться Твитнуть

Parma Voices

Андрей Чунтомов

В Пермском театре оперы и балета 30 сентября в 19:00 пройдет концерт «Свете тихий» (0 +) в память о жертвах трагедии, случившейся в Пермском университете 20 сентября.

Прозвучит духовная музыка Павла Чеснокова, Виктора Калинникова и Николая Голованова в исполнении хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьёва.

Все зрители должны быть в масках, на входе будет производиться измерение температуры, будут установлены санитайзеры. Зал, согласно требованиям Роспотребнадзора, будет заполнен на 50%, зрители будут сидеть в шахматном порядке.

На событие приглашены сотрудники Пермского университета, врачи и работники правоохранительных органов, которые спасали жизнь пострадавших во время трагедии.

Концерт будет доступен в online-трансляции на сайте permopera.ru, в YouTube-канале театра и в официальной группе театра ВКонтакте.

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