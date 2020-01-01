Елена Синица Head Hunter: Для покупки квартиры в Москве пермякам нужно продать свою недвижимость и доплатить 72 месячные зарплаты Продажи пермской недвижимости хватит только на треть стоимости московской квартиры Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермяки при продаже жилья в своём родном городе получат 26% от цены квартиры в Москве. Такие данные приводятся в исследовании портала по поиску работы hh.ru.

В среднем жителям в городах с численностью от 1 млн человек, суммы от продажи однокомнатной квартиры в своём городе хватит, чтобы покрыть треть от стоимости московской квартиры (33%). При этом, ниже всего этот показатель в Челябинске (18%), а выше всего в Санкт-Петербурге (66%).





В среднем приехавшему в Москву из города-миллионника, не хватит для покупки однокомнатной квартиры ещё 6,57 млн руб.





По данным аналитиков, разница в цене между квартирой в регионе и столице составляет 66 средних зарплат в Москве — или пять с половиной лет работы. При этом, не учитываются расходы на жизнь и переплаты по ипотеке. В частности, пермякам для этого потребуется 72 ежемесячные зарплаты, или шесть лет работы.





Выгодно сменить город жителям регионов, работающим в сфере информационных технологий. Так, пермяки из этой сферы, переехавшие в Москву, смогут погасить кредит всего за четыре года и 10 месяцев.





Для тех, кто работает в банковской отрасли и сфере финансов, на погашение кредита уйдет уже восемь лет и 11 месяцев. В сфере продаж — 11 лет и семь месяцев.

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