Дмитрий Махонин: «Майские» указы призваны поддержать лучшие кадры в культуре Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание совета глав муниципальных образований региона. Важным вопросом повестки заседания стало исполнение «майских» указов президента РФ Владимира Путина в отрасли культуры, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин отметил, что в регионе «майские указы» в сфере культуры реализуются с 2012 года и касаются повышения заработных плат работников данной сферы.

«Майские» указы — основа стабильного развития территорий. Их четкое исполнение в сфере культуры позволит поддержать лучшие кадры, а значит — удержать талантливых людей в регионе, реализовать нацпроекты, сделать жизнь в глубинке более интересной и разнообразной. Поэтому прошу отнестись к исполнению указов со всей ответственностью», — подчеркнул губернатор.

По словам министра культуры Вячеслава Торчинского, благодаря ежегодной индексации, предусмотренной указами удалось на 30% увеличить заработную плату работников культуры. Средний трудовой доход для отрасли в регионе составил 34,5 тыс. руб.

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