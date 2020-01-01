Группа компаний ПЗСП представит свои объекты на Ярмарке недвижимости Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

С 30 сентября по 3 октября в Перми проходит 21-я Ярмарка недвижимости «Квадраты: недвижимость и интерьер». Один из крупнейших застройщиков Перми, группа компаний ПЗСП представит на выставке свои действующие предложения, а также презентует новый объект, сообщает пресс-служба компании.

На Ярмарке специалисты отдела недвижимости группы компаний ПЗСП проведут для посетителей подробные консультации по реализуемым объектам, познакомят клиентов с особенностями каждого дома, планировками квартир, расскажут о сроках сдачи и условиях приобретения жилья. На уютном стенде компанииза чашечкой кофе пермяки смогут выбрать свою новую квартиру, забронировать её и отправить заявку на ипотечное кредитование.

Сегодня в работе у группы компаний ПЗСП находится несколько объектов по адресам: ул. Адмирала Ушакова, 65, ул. Баранчинская, 16, бульвар Гагарина, 18, ул. Яблочкова, 3 и дом ул. Докучаева, 23, строящийся по инновационной европейской технологии домостроения BAUM.

Денис Сакаев

Конструктивные элементы дома на Докучаева, 23 будут изготовлены на новой производственной линии по производству трёхслойных стеновых изделий, отличающихся повышенным теплосбережением. Применение технологии BAUM позволило запроектировать в новостройке большой выбор планировок, также дом будет отличаться стильной отделкой фасадов: места для установки кондиционеров скрыты, а площадь остекления увеличена на 30%. Новая технология дала возможность увеличить высоту потолков и оконные проёмы, что сделает квартиры ещё светлее и просторнее. Кроме того, будущих новосёлов дома по Докучаева, 23 ждут комфортные дизайнерские холлы с входом на уровне земли, места для хранения колясок и велосипедов в каждом подъезде.

Более подробная информация об объектах по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектные декларации — на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Ушакова, 65 — ООО «Спецстрой Водники», ул. Баранчинская, 16 — ООО «СпецстройБаранчинская, 16», Бульвар Гагарина, 18 — ООО «Спецстрой «Бульвар Гагарина, 18», ул. Яблочкова, 3 — ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», ул. Докучаева, 23 — ООО «Спецстрой ул. Докучаева, 23».

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