Елена Бардукова В Пермском крае будет усилена работа с предприятиями-экспортёрами Власти Прикамья намерены активно информировать экспортёров о существующих мерах поддержки Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ПЦБК

Во вторник, 28 сентября, на заседании рабочей группы по развитию экспортного потенциала Пермского края при Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Прикамье состоялось обсуждение мер поддержки малого и среднего бизнеса при выходе на зарубежные рынки.

На данный момент, наряду с федеральными и региональными мерами поддержки в Пермском крае ведётся активная практическая работа по вовлечению субъектов МСП в экспортную деятельность.

«Многие компании просто не знают, как пройти барьеры, связанные с выходом на рынок той или иной страны. Поэтому с момента предыдущего заседания рабочей группы в апреле мы провели не только несколько крупных конференций, где наши экспортёры могли встретиться и задать свои вопросы экспертам по экспорту, но и настроили текущую системную работу: при Центре поддержке экспорта в еженедельном режиме собирается Клуб экспортёров, мы постоянно общаемся с представителями муниципалитетов, где расположены экспортно ориентированные предприятия, чтобы и муниципальные власти могли донести до компаний инструменты поддержки, создали онлайн-каналы информирования», — объясняет министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин.

Однако, несмотря на все принимаемые усилия, проблемы остаются. Так, по словам руководителя развития ВЭД группы предприятий «Тенториум» Дмитрия Овчинникова, многие компании испытывают сложности с сертификацией и лицензированием продуктов питания, с квалифицированными кадрами, умеющими продвигать продукцию пермских производителей за границей, большими затратами на логистику. Кроме того, не все потенциальные экспортёры готовы адаптировать свои товары под требования зарубежных рынков. То есть, по мнению Дмитрия Овчинникова, нужно, в первую очередь, не выводить компании на экспорт, а подготавливать их к этому.

Поэтому на рабочей группе было принято решение объединить усилия всех структур Пермского края, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Кроме того, в рамках деятельности рабочей группы и существующего Клуба экспортеров предлагается внедрить Программу наставничества, в рамках которой более крупные и опытные экспортёры станут наставниками для менее опытных предприятий и будут помогать им в подготовке к осуществлению экспортной деятельности. Большой блок, посвящённый экспортной деятельности, запланирован к проведению на форуме «Дни пермского бизнеса, который пройдёт в Перми 11-12 ноября 2021 года.

Александр Бойченко, руководитель рабочей группы, депутат Законодательного Собрания Пермского края:

— По данным регионального Минэкономразвития, за первое полугодие 2021 года предприятия Пермского края поставили на экспорт своей продукции на сумму 3,4 млрд долларов, что на 49,6% больше показателей 2020 года. Это значит, что у западных и восточных стран есть потребность в товарах наших производителей. Но есть сложности, например, огромный пакет документов, который нужно уметь грамотно составлять, чтобы не было претензий. Второй момент — транспортная составляющая. Мы находимся почти в центре России, и стоимость перевозок составляет от 30% до 75% экспортной поставки. Государство готово помогать бизнесу в этом направлении, а мы, в свою очередь, должны научить его правильно оформлять документы. И в рамках Программы наставничества планируется организовать всестороннюю поддержку малых предприятий, чтобы они не боялись выводить продукцию на международные рынки.

Отметим, что система стимулирования экспортёров к выпуску и транспортировке за пределы РФ продукции более высоких переделов — новый механизм поддержки, разработанный в сентябре 2021 года Минэкономразвития Пермского края по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Предполагается, что внедрение системы позволит поддержать компании, стремящиеся производить товары с высокой добавленной стоимостью, уходя от экспорта сырья, и косвенно — нарастить объёмы перевозок транспортных компаний региона. Размеры субсидий для экспортёров в регионе увеличены в зависимости от степени передела.

Как отмечают в Группе предприятий «ПЦБК», новый механизм поддержки является существенным подспорьем при выходе на зарубежные рынки. На данный момент «ПЦБК» производит продукцию высокого передела — тарный картон и гофроупаковку, она поставляется в страны СНГ, Европы, Азии. Современное производство позволяет наращивать объёмы выпуска продукции, которая востребована как на российском рынке, так и за рубежом. И любая помощь от государства в этом направлении крайне важна.

Кроме того, по словам директора производства гофротары ГП «ПЦБК» Андрея Третьякова, в рамках Программы наставничества группа предприятий готова делиться своим опытом успешной внешнеэкономической деятельности с коллегами.

К следующему заседанию рабочей группы, которое запланировано в «Дни пермского бизнеса», будут собраны все предложения от представителей бизнеса и властных структур по дальнейшей работе Программы.

пресс-служба ПЦБК

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