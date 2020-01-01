Елена Синица Председателем краевого парламента избран Валерий Сухих Он возглавляет Заксобрание с 2011 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 30 сентября, состоялось первое пленарное заседание Законодательного собрания четвёртого созыва. На нём депутаты выбрали спикера краевого парламента.

Председателем Заксобрания четвёртого созыва большинством голосов избрали Валерия Сухих. За его кандидатуру проголосовали 44 депутата, ещё 13 человек воздержались от голосования.

«Главная задача — обеспечить бесперебойность деятельности регионального парламента по разработке и принятию законов, а также контролю за их исполнением, — сказал Валерий Сухих. — Основными принципами нашей совместной работы в краевом парламенте традиционно являются прозрачность, открытость, равноудалённость и соблюдение прав всех депутатов. Следовал этим принципам ранее, планирую следовать и впредь».

Валерий Сухих возглавляет Законодательное собрание с 2011 года.

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