В расписании Пермского аэропорта могут появиться рейсы в Сараево и в Рас-эль-Хайму Разрешения на полёты получили две авиакомпании Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Приказом Росавиации от 29 сентября двум авиакомпаниям выданы разрешения на полёты из Перми в Боснию и ОАЭ.

Так, авиакомпания «Икар» получила допуск на выполнение рейсов по маршруту «Пермь — Сараево» (Босния и Герцеговина) семь раз в неделю.

А авиакомпании «Россия» позволено летать из Большого Савино в Рас-эль-Хайму (ОАЭ) три раза в неделю на сезон «зима 2021-2022» по административному разрешению авиационных властей ОАЭ.

Как отметили в ведомстве, решение о выдаче данных допусков не является решением о возобновлении рейсов. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полётов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.