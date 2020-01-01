Инцидент в пермском аэропорту: самолёт до Москвы не смог взлететь с первого раза В «Боинге» сработала аварийная сигнализация Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 28 сентября, в 20:25 по местному времени самолёт «Боинг-737» авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс до Москвы, прекратил взлёт из-за сработавшей сигнализации «SHORT RW» (короткая полоса). Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident».

После этого экипаж принял решение вернуться на стоянку.

Так как угрозы вылету обнаружено не было, лётчики приняли решение продолжить рейс. Вторая попытка взлёта в 20:37 выполнена успешно.

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