Олеся Максименко Транспортная прокуратура обязала ООО «Кама-Трэвел» установить льготный тариф для детей Ранее несовершеннолетних возили за полную стоимость билета Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По результатам проверки, проведённой Уральской транспортной прокуратурой в отношении ООО «Кама-Трэвел», было установлено, что компания, занимающаяся перевозкой пассажиров по Каме, не предусмотрела льготный тариф для детей в возрасте до 10 лет.

После прокурорского вмешательства должностное лицо общества было привлечено к дисциплинарной ответственности. Для детей был установлен льготный проезд в размере 50% от стоимости билета, сообщает пресс-служба ведомства.

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