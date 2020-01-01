Вопросы по введению QR-кодов в Прикамье можно получить на региональной горячей линии по коронавирусу Поделиться Поделиться Твитнуть

Ответы на любые вопросы по введению QR-кодов в Прикамье можно получить на региональной горячей линии по коронавирусу. Операторы колл-центра отвечают на обращения как физических, так и юридических лиц по телефону 8 (342) 258 07 87 и короткому номеру 122, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Напоминаем, что в крае продолжается кампания вакцинации от коронавируса. Вакцинироваться можно через запись в регистратурах медучреждений, участвующих в иммунизации, и в МФЦ. Возможна запись на сайте КВрачу.

Сделать прививку без записи можно в мобильных пунктах вакцинации. Информация о графике и местах их работы регулярно размещается на сайте регионального Минздрава.

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