Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Президентский Фонд культурных инициатив поддержит 16 проектов из Пермского края На реализацию проектов выделят 23 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Объявлены победители первого конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Финансовую поддержку в реализации получит около 1500 культурных проектов со всей России. В Пермском крае таких проектов 16. Всего от Пермского края поступило 186 заявок.

Фонд культурных инициатив «Созидание» (Соликамск) с проектом «Образовательная театральная лаборатория «Театральный Топ: Творчество. Образование. Профессионализм» получит финансирование в размере 455 395,62 руб.

Общественная организация российских немцев Соликамска «Возрождение» с проектом «Академия краеведения» получит поддержку в размере 656 430 руб.

Проект «Многожанровый театрализованный триптих «Парма многоликая» муниципального автономного учреждения культуры «Пермьконцерт» получит поддержку в размере 3 340 962 руб. Это самый крупный грант в Пермском крае.

Как написано на сайте «Пермьконцерта», Триптих «Парма многоликая» — это три «семейных музыкальных спектакля, в которых через музыку, вокал, хореографическое искусство, интерактивные формы будут показаны праздники, традиции, культура коренных народов региона».

Во всех спектаклях примут участие артисты и коллективы, входящие в состав «ПермьКонцерта» — ансамбли «Ярмарка», «Ромэн», «Воскресение», «Ба-Ба-Ту», солисты Игорь Федотов, Мария Савостина, Владимир Печёнкин, Александр Андронов, Андрей Киряков. Автором сценария и режиссёром постановок выступит актриса и режиссер Пермского театра юного зрителя Ксения Жаркова, автор музыки проекта — Никита Савостин.

Первый спектакль из трёх — сказка «Иван — солёны уши» — уже увидел свет весной нынешнего года. Реализация проекта полностью намечена на весну 2022 года. Трилогию планируется показать в Перми, Соликамске, Березниках, Осе, Куеде, Барде, Нытве, Очёре, Оханске, Добрянке, Краснокамске. Билеты будут распространяться бесплатно.

Индивидуальный предприниматель Наталья Ханова с театрально-эстрадно-танцевальным проектом для школьников «Творческая экспедиция» выиграла финансирование в размере 479 427,16 руб.

Осинская межпоселенческая центральная библиотека получит 446 070 руб. на реализацию проекта «Мультстудия «Муравьишка».

Детская школа искусств им. Л. А. Старкова (Березники) с проектом «Культурно-образовательная экспедиция «Странствующие хранители» получит 491 410 руб.

Арт-резиденция «Чердынское междуречье» — проект Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина — получит 2 158 135 руб.

Усть-Качкинский центр культуры, информации, спорта получит солидное финансирование — 2 997 478 руб. — на реализацию проекта с нечитаемым названием «#БЕРЕГАОТКРЫТИЙ#ЛЕТОДАЧАКАЧКА».

Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №3 (Березники) получит грант в размере 507 098,40 руб. на проект «Семейная перемена».

Пермская региональная общественная организация по продвижению культурных и молодежных проектов «Камва» с проектом мультимедийного спектакля «Чудо чуди» получит 1 801 031 руб. Руководитель «Камвы» Наталия Шостина пишет по этому поводу в фейсбуке:

«Год назад писали проект на Пермь-300 и были проигнорированы нашей официальной культурой. (…) Радует, что там, наверху, в Москве или пантеоне богов, проект таки прошёл ценз на чудеса и актуальность. (…) Будет возможность, наконец, впервые за много лет окунуться в собственный творческий проект (…), сделать красивый современный продукт и показать его здесь в Перми и финно-угорском мире... Ух, дух захватывает».

Проект «ВКино», представленный гимназией №1 (Соликамск) получит финансирование в размере 2 998 730 руб.

Кунгурская местная общественная организация детей-инвалидов и детей-сирот и студия иконописи «Добротолюбие» с культурно-образовательным, художественно-прикладным проектом «Не бойтесь стремиться к совершенству» выиграла финансирование в размере 1 456 987 руб.

Начальная общеобразовательная школа — учительский дом в деревне Кекур Коми-Пермяцкого округа победила в конкурсе с проектом «Этномарафон «Орс да тöд» («Играй и узнавай»)», который получит грант в размере 1 231 202 руб. Это уже третий грант, выигранный общественниками Кекура в этом году.

Проекту «Неизвестный Дягилев» ООО «Аргументы и факты в Перми» будет оказана финансовая поддержка в размере 2 825 941 руб.

ООО «Рыжий кот» из посёлка Ферма Пермского района с проектом «Бабушка с изюминкой!» получит 496 410 руб.

Дворец культуры (Чайковский) получит финансирование в 1 044 407,5 руб. на проведение Фестиваля музыкальных экспериментов «Без границ!»

Общая сумма президентских грантов на реализацию проектов в сфере культуры в Пермском крае — 23 387 113 руб.

По итогам конкурса Пермский край выглядит «середнячком» — ни по количеству проектов, ни по экспертным оценкам, ни даже по полученным суммам он не вошёл в число рекордсменов.

Следующий этап приема заявок на конкурс стартует в ноябре. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, смогут пройти обучение, доработать свои заявки и принять участие в следующем конкурсе.

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