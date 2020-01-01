Елена Синица ООО «Промхимпермь» устранило нарушения, приведшие к разгерметизация контейнера с жидким хлором Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба Западно-Уральского управления Ростехнадзора, ООО «Промхимпермь» устранило нарушения, которые в феврале 2021 года привели к аварии. Контрольная проверка прошла на предприятии в сентябре.

Поясняется, что технической причиной аварии была разгерметизация контейнера с жидким хлором с образованием хлорного облака. Таким образом, возникла реакция сконцентрированного треххлористого азота в жидком хлоре.

Отмечается, что это произошло из-за неудовлетворительной организации и осуществления производственного контроля со стороны должностных лиц предприятия.

Помимо этого, было отмечено некачественное проведение технического освидетельствования контейнеру собственником (ОАО «Соликамский магниевый завод»).

В результате юрлицо привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ.

Кроме этого, приостановлена деятельность технологической линии на 90 суток. А четырём должностным лицам назначены штрафы на общую сумму 160 тыс. руб.

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