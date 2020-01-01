Президентский Фонд культурных инициатив поддержит 16 проектов из Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

В Президентском фонде культурных инициатив подвели итоги конкурса грантов. Всего поступило 12 тыс. 460 заявок из 83 регионов России. Конкурсный отбор успешно прошли 16 проектов, направленных из Пермского края, сообщают в региональном минкульте.

Общая сумма федеральной субсидии проектам-победителям составила более 23 млн руб.

Заявки на соискание принимались не только от муниципальных учреждений, но и частных, а также от индивидуальных предпринимателей. «Фонд культурных инициатив предлагает серьезное дополнительное финансирование, которое решением Президента РФ выделяется, чтобы целевым образом поддерживать проекты в сфере культуры. Этими возможностями надо пользоваться», — сказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Гранты получат следующие участники конкурса и проекты из Пермского края:

Образовательная театральная лаборатория «Театральный ТОП: Творчество. Образование. Профессионализм» (Соликамск);

Академия краеведения (Соликамск);

Многожанровый театрализованный триптих «Парма многоликая» (Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермьконцерт»);

Театрально-эстрадно-танцевальный проект для школьников «Творческая экспедиция» (ИП Ханова Наталья Александровна);

МультСтудия «Муравьишка» (Осинская межпоселенческая центральная библиотека);

Культурно-образовательная экспедиция «Странствующие хранители» (Детская школа искусств им. Л. А. Старкова);

Арт-резиденция «Чердынское междуречье» (Муниципальное бюджетное учреждение «Чердынский краеведческий музей им. А.С.Пушкина»);

#БЕРЕГАОТКРЫТИЙ#ЛЕТОДАЧАКАЧКА (Усть-Качкинский Центр культуры, информации, спорта);

Семейная перемена (Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 3);

Мультимедийный спектакль «ЧУДО ЧУДИ» (Пермская региональная общественная организация по продвижению культурных и молодежных проектов «КАМВА»);

«ВКино», (Гимназия № 1 Соликамска);

Культурно-образовательный, художественно-прикладной проект «Не бойтесь стремиться к совершенству» (Кунгурская местная общественная организация детей инвалидов и детей сирот Студия иконописи «Добротолюбие»);

Этномарафон «Орс да тöд» («Играй и узнавай») (Частное учреждение «Начальная общеобразовательная школа — Учительский дом в д. Кекур»);

«Неизвестный Дягилев», (Общество с ограниченной ответственностью «Аргументы и Факты в Перми»);

«Бабушка с изюминкой!» (Общество с ограниченной ответственностью «Рыжий кот»);

Фестиваль музыкальных экспериментов «Без границ!» (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»).

Организаторы конкурса отметили, что количество заявок в этом году оказалось существенно выше, чем предполагалось. Специалисты убеждены, что это свидетельствует о высоком уровне заинтересованности граждан в проектах культуры, конкуренция была крайне высокой.

«Запрос оказался очень большой. Проекты были поданы со всей страны: от Камчатки до Калининграда, от Ямала до Дагестана. Понятно, что ключевые творческие коллективы сосредоточены в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. И для нас крайне важно было, чтобы не все проекты попали на эти большие и мощные коллективы. Поэтому только 10% победителей придется на Москву и федеральные культурные учреждения. 90% — это регионы России», — рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Напомним, Указ о создании Президентского фонда культурных инициатив подписал глава государства Владимир Путин 17 мая. Основная задача Фонда культурных инициатив — обеспечение поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Отметим, проекты в сфере культуры также поддерживаются и на уровне региона. В этом году в Пермском крае по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина начал работу Фонд грантов губернатора. В рамках него общественные организации Прикамья могут получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив. Она осуществляется по тридцати направлениям деятельности, включая деятельность в области культуры и искусства. В 2021 году грантовый фонд составил 104,7 млн руб.

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