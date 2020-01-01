Елена Бардукова Дмитрий Махонин: «Я должен отвечать перед президентом за неисполнение?» Губернатор жёстко высказался по вопросу исполнения «майских указов» президента в сфере культуры в муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 28 сентября, на заседании Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов министр культуры региона Вячеслав Торчинский отчитался о выполнении «майских» указов президента РФ в отрасли культуры в муниципалитетах Пермского края. Отчёт и выводы получились неутешительными.

Так, одним из целевых показателей является соотношение средней заработной платы сотрудников учреждений труда к среднемесячному трудовому уровню доходов в Пермском крае.

«Наша особенность заключается в том, что указы распространяются на всех работников учреждений культуры, независимо от того, основной это или вспомогательный персонал. На протяжении нескольких лет мы активно занимались оптимизационными вопросами. В целом работа выполнена, это позволило достичь результатов, которые перед нами поставил президент. Но, к сожалению, есть проблема по исполнению, касаемо именно этого года», — сообщил Вячеслав Торчинский.

По словам министра, за основу был взят средний трудовой доход в размере 34540 руб., при этом каждой территории установлен свой целевой показатель, исходя из её финансовых возможностей. В результате сложились три группы. В первую вошли четыре территории, которые демонстрируют высокие показатели средней заработной платы — более 100% от среднего трудового дохода, во вторую — 21 муниципалитет (80-100%), в третью — также 21 территория (менее 80%).

«Ежегодно, когда мы подписываем соглашения (с муниципалитетами), коллеги не стремятся перейти в более высокую категорию. Это, безусловно, настораживает и устраивать ни в коем случае не может», — сказал Вячеслав Торчинский. Более того, ряд муниципалитетов при формировании бюджетов пренебрегли рекомендациями по размеру показателя и заложили на фонд оплаты труда работников учреждений культуры недостаточный объём средств. Причем сделали это, в том числе, две территории из первой группы — Пермь и Соликамский городской округ.

Далее, по словам министра, ситуация усложнилась. Летом 2021 года размер среднего трудового дохода в Пермском крае увеличился до 37120 руб., в связи с чем было принято беспрецедентное решение проиндексировать разницу и сбалансировать фонд оплаты труда. На это было выделено 300 млн руб. Условием получения дотации стало обеспечение достижения не менее 97% целевых показателей.

«Те, кто не исполняет 97% от планового соглашения, должны будут вернуть эту разницу. У коллег не должно быть никаких иллюзий, что они сейчас быстренько каким-то образом решат свои проблемы. Вопрос первоначального планирования и того, как они сейчас будут догонять эту историю, сохраняется», — доложил министр. Между те, по итогам первых девяти месяцев 2021 года, не достигают выполнения этого целевого показателя 28 муниципалитетов Пермского края. И, несмотря на то, что время у них ещё есть, уже сейчас находятся в зоне риска.

Завершил свой доклад Вячеслав Торчинский «вопиющей историей»: «У нас есть четыре территории, вообще не подписавших соглашения о достижении целевых показателей приоритетных направлений в сфере культуры. На что коллеги рассчитывают, чем руководствуются — для меня абсолютная загадка и в какой-то степени неуважение к нашей общей работе. А делать-то это всё равно придётся».

В числе таких территорий — Пермь, Березники, Пермский муниципальный район и Бардымский муниципальный округ.

Отказ подписывать соглашения муниципалитеты аргументируют тем, что не согласны с установленными показателями, пояснил Торчинский. Он добавил также, что соглашения даже при отсутствии подписи со стороны муниципального образования всё равно включаются в работу.

«Давайте тогда там, где выдаётся единая субсидия, убираем всё на фиг. Что касается культуры, все проекты обнулению подлежат в этих четырёх муниципалитетах, если до конца недели не подпишут соглашения. И распределим на другие», — сказал Дмитрий Махонин.

«Жалко людей по территории, которые получают культурную услугу», — отметил Вячеслав Торчинский.

«А что мы должны сделать? Я должен отвечать перед президентом за неисполнение? Все возможности мы дали. Извините, но если не все вместе, то каждый сам за себя», — подвёл итог губернатор.

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