Елена Синица Из-за вспышки ОРВИ и COVID-19 в учебных заведениях края разобщено 314 классов Случаи выявлены в 184 учебных заведениях Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

На сегодняшний день разобщено 314 классов в 184 учебных заведениях Пермского края. Об этом сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев на заседании оперштаба 28 сентября.

При этом из-за случаев COVID-19 разобщено 217 классов в 122 школах. Также разобщено 63 группы в 42 детских садах и 34 класса в 20 средних учебных заведениях.

В целом, по словам Костарева, контактными являются 5577 учеников.

Также глава ведомства отметил, что еженедельно ОРВИ заболевает более 29 тыс. человек.

« В этом периоде года мы никогда не имели такого уровня по заболеваемости ОРВИ. После того как ОРВИ будет протестировано, часть из них перейдёт в коронавирус», — говорит Костарев.

При этом, эпидпорог превышен на 95,4%

Виталий Костарев отметил, что 56% заболевших — люди старше 15 лет

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