Компания ПЗСП поддержала инициативу пермяков в благоустройстве сквера Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

В микрорайоне Краснова вблизи дома на ул. Уфимской, 14 по инициативе жителей города и при поддержке АО «ПЗСП» обустраивается сквер «Встреча поколений».

Обустройство зоны для прогулок и отдыха в микрорайоне Краснова стало возможным благодаря объединению инициативных жителей с местным ТОСом, а также представителями бизнеса. Помощь жителям в реализации социального проекта решила оказать строительная компания ПЗСП.

По задумке жителей в сквере обустроено несколько пространств: для детей установлена детская площадка, отреставрированы качели; для жителей старшего поколения отремонтированы скамейки и стол, для молодых людей реализован социальный проект «Оазис мечты».

пресс-служба АО «ПЗСП»

Как отмечают инициаторы проекта, задачи проекта в том, чтобы создать зоны притяжения для комфортного времяпрепровождения жителей разных возрастов и интересов, а также проведения мероприятий.

Первое мероприятие, которое состоялось в сквере, — это торжественное открытие арт-объекта «Оазис мечты». В рамках мероприятия гости высадили саженцы деревьев, поучаствовали в мастер-классах и розыгрыше призов.

Напомним, группа компаний ПЗСП возводит в микрорайоне Краснова несколько объектов. Так, в июне стартовали продажи квартир в жилом многоквартирном доме по ул. Яблочкова, 3. Будущие жильцы этой новостройки смогут с удовольствием гулять в уютном сквере недалеко от своего дома.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой Яблочкова, 3».

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