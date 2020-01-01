Пермское УФАС оштрафовало ПАО «Восточный Экспресс банк» Финансовое учреждение нарушило Закон о рекламе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС России оштрафовало на 101 тыс. руб. ПАО «Восточный Экспресс Банк» за нарушения Закона о рекламе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В антимонопольный орган поступило обращение гражданина, который пожаловался на телефонный звонок рекламного содержания от данного банка, хотя своего согласия на его получение заявитель не давал.

В отношении финансового учреждения было возбуждено административное производство, в результате которого банку был выписан штраф.

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