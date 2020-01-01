Елена Синица Руководитель Пермского института культуры стала «Ректором года» Людмила Дробышева-Разумовская возглавляет ПГИК с 2013 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Людмила Дробышева-Разумовская

На открытии профессорского форума «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил Общенациональную премию «Ректор года 2021». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В целом, победителями стали руководители шести учебных организаций. В номинации «Вузы культуры» премию вручили ректору Пермского института культуры (ПГИК) Людмиле Дробышевой-Разумовской.





Премия ежегодно вручается за эффективное руководство вузом и вклад в развитие науки и образования.





Людмила Дробышева-Разумовская возглавляет институт с 2013 года. Как сообщают в пресс-службе правительства Прикамья, за это время в вузе открылись новые направления подготовки, были проведены ремонтно-реставрационные работы в главном корпусе.





Кроме этого, с 2021 года ПГИК участвует в реализации федерального проекта «Творческие люди».

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