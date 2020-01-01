Новая жизнь окраин: УЗПМ помог создать «Оазис мечты» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

Уральский завод противогололедных материалов поддержал необычный социальный проект неравнодушных горожан.

Пространство, где приятно проводить время с друзьями и семьей — об этом мечтают жители любого микрорайона. Особенно это касается отдаленных уголков города: традиционно, основное внимание в части благоустройства уделяется центру Перми и гостевым маршрутам.

Но пермские активисты решили показать на практике, что даже пустырь может стать любимым местом встреч. 25 сентября силами самих горожан на улице Уфимская, 14 в микрорайоне Краснова открыли арт-объект «Оазис мечты». Один из уголков в сквере Встречи поколений преобразили: расчистили от мусора и лишней растительности, проложили пешеходную дорожку, поставили конструкцию с удобными скамейками-качелями. Средства на благоустройство собирали буквально всем миром, привлекали и местных жителей, и представителей бизнеса. В общей сложности, в деле поучаствовали более 580 человек!

Пресс-служба УЗПМ

Уральский завод противогололедных материалов не остался в стороне от этого события. Предприятие поддержало проект финансово, а также помогло с высадкой деревьев. На этом строительство «Оазиса мечты» не закончится: впереди — новые планы по его благоустройству.

— Нам идея «Оазиса мечты» показалась интересной. Во-первых, городу нужны вот такие новые благоустроенные островки. Они становятся центрами притяжения пермяков, помогают поддерживать экологическую и культурную составляющую. Во-вторых, это реальная возможность для каждого горожанина сделать в городе что-то значимое, заметное, полезное, — говорит генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв. — Думаю, проект стал подтверждением того, что позитивные перемены далеко не всегда требуют каких-то титанических усилий и большого финансирования. Если сотни людей и компаний поддерживают проект, то даже небольшие вложения от каждого из них дают потрясающий синергетический эффект.





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