Дмитрий Махонин: Перевод госуслуг в электронный вид способствует профилактике коррупции Поделиться Поделиться Твитнуть

Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. О результатах работы сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Участие в заседании под председательством губернатора Дмитрия Махонина приняли представители региональных ведомств, правоохранительных и надзорных органов, а также муниципальных образований. Были подняты темы мероприятий, направленных на снижение правонарушений и преступлений со стороны должностных лиц.

В частности, были озвучены предпринимаемая работа в региональных министерствах по предотвращению коррупционных злоупотребления. Опытом поделились глава Чернушинского округа Михаил Шестаков и министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков.

Дмитрий Махонин напомнил присутствующим о том, что в августе президентом РФ Владимиром Путиным был утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 гг. Документом закреплен ряд мероприятий по повышению эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и имуществе. В плане предусмотрены мероприятия по минимизации коррупционных рисков при осуществлении государственных и муниципальных закупок и другие мероприятия.

По итогам обсуждений Дмитрий Махонин обратил внимание профильных ведомств и администраций муниципалитетов на регулярное проведение антикоррупционного обучения сотрудников. Глава региона особо подчеркнул, что перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид — одна из приоритетных задач. По словам губернатора, это способствует профилактике коррупции среди должностных лиц и обеспечивает комфорт жителям.

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