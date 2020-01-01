Елена Синица
Дмитрий Махонин отказался от мандата депутата Госдумы
Мандат перейдёт следующему кандидату в региональной группе
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Как сообщает телеграм-канал «Единой России», губернатор края Дмитрий Махонин написал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы
Напомним, Дмитрий Махонин возглавлял региональный список по выборам в федеральный парламент.
Теперь, согласно процедуре, мандат перейдёт следующему кандидату в региональной группе. На втором месте в региональной группе по Пермскому краю IT-предприниматель Антон Немкин.
Решение по передаче мандата принимает Центральная избирательная комиссия РФ.
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