В Мотовилихе ввели в эксплуатацию новое общежитие для иногородних студентов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми введено в эксплуатацию семиэтажное общежитие по улице Ивана Франко, 39б в Мотовилихинском районе города. Об этом сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры горадминистрации.

Общая площадь объекта — более 7 тыс. кв. м.

Застройщиком выступало управление капстроительства Пермского края.

В общежитии, помимо комнат для проживания, предусмотрены помещения для бытового самообслуживания, медицинский блок и тренажерный зал.

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