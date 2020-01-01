В Мотовилихе ввели в эксплуатацию новое общежитие для иногородних студентов
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В Перми введено в эксплуатацию семиэтажное общежитие по улице Ивана Франко, 39б в Мотовилихинском районе города. Об этом сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры горадминистрации.
Общая площадь объекта — более 7 тыс. кв. м.
Застройщиком выступало управление капстроительства Пермского края.
В общежитии, помимо комнат для проживания, предусмотрены помещения для бытового самообслуживания, медицинский блок и тренажерный зал.
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