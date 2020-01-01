В общественной приёмной «Единой России» прошёл Единый день приема родителей дошкольников Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 27 сентября, отмечается профессиональный праздник работников детских садов — День воспитателя. Этому событию традиционно приурочен Единый день приема родителей дошкольников, который проводится на площадках общественных приёмных по всей России, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Жителей Прикамья в дистанционном формате консультировали депутат Пермской городской Думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа» Наталья Рослякова, и.о.заместителя министра образования и науки Пермского края Лариса Калинчикова, и.о. начальника управления дошкольного образования департамента образования администрации города Перми Вера Споданейко и руководитель Пермского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Воспитатели России», член регионального общественного совета партпроекта «Новая школа» Наталья Орлова.

Родители дошкольников в ходе тематического приёма озвучили вопросы и предложения, касающиеся обеспечения доступности мест в детских садах, организации работы дошкольных образовательных учреждений и др. По каждому обращению заявителям были даны компетентные консультации и оказано необходимое содействие.

Так, жительница Кировского района Перми, председатель ТОС, обратилась на приём с инициативой. Женщина рассказала, что микрорайон Налимиха, в котором она проживает, динамично развивается и застраивается в последние годы. А вместе с этим, растет и потребность в новых социальных объектах. Большая часть жителей микрорайона — это молодые семьи с детьми, а потому особенную актуальность имеет вопрос, связанный со строительством дошкольных учреждений.

«Тема, которую вы затронули, действительно стоит на повестке дня. Полностью разделяю мнение о том, что новый детский сад территории необходим. Площадка школы «СинТез» на улице Высокой, к примеру, обеспечена всеми необходимыми коммуникациями с запасом на ещё одно образовательное здание. Совместно с профильным департаментом администрации Перми проработаем возможность строительства детского сада по указанному адресу», — отметила Наталья Рослякова.

Еще одна жительница Закамска, обратившаяся на приём попросила содействия в вопросе, касающемся предоставления места в детском саду в шаговой доступности от дома. По обращению пермячки департамент образования городской администрации поможет получить путевку для ребенка в детсад, по адресу наиболее удобному для родителей.

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