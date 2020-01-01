Елена Синица
Работа концерт-холла «Свобода» приостановлена
В нём выявили нарушения пожарной безопасности
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Судебные приставы опечатали концерт-холл «Свобода» (Пермь, ул. Краснофлотская, 15А). Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП.
По результатам проверки надзорными органами были выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности.
Представители прокуратуры Свердловского района Перми обращались в суд с требованием устранить имеющиеся нарушения и приостановить деятельность концерт-холла, пока не устранят все недочёты. Иск был удовлетворён.
Судебные приставы опечатали помещение.
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