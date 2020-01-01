Михаил Мурашко посетил пациентов, проходящих лечение в Москве после инцидента в ПГНИУ Глава Минздрава РФ побывал в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко посетил пациентов, проходящих там лечение после инцидента в Пермском госуниверситете, сообщили в пресс-службе Минздрава.

На сегодняшний день четверо пациентов находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Ещё у троих состояние средней степени тяжести, одному уже проводятся реабилитационные процедуры.

Всего в федеральных клиниках и медицинских организациях Перми продолжают лечение 15 пациентов, получивших ранения в результате стрельбы в ПГНИУ.

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