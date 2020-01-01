Елена Синица Два пермских вуза получат федеральные гранты по 100 млн руб. Всего для участия в программе «Приоритет-2030» отобрано 106 университетов страны Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, минобрнауки отобрало в программу «Приоритет-2030» 106 университетов из 49 городов. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 млн руб.

Среди этих университетов есть и два пермских: ПГНИУ и ПНИПУ.





Отобранные университеты будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности.





Также предполагается, что они повысят привлекательность жизни и работы в регионах России. В частности, и для иностранных студентов и учёных.





Как отметил глава ведомства Валерий Фальков, по каждому вузу решения принимались самым тщательным образом.





Он пояснил, что текущие или репутационные достижения, а также научные заделы вузов не оценивались. Во внимание принимались «сами программы, их реалистичность, ректоры и команды».





Также на выбор вузов влияли «национальные цели развития страны».





«Приоритет 2030» должен стать самой масштабной в истории России программой государственной поддержки и развития высших учебных заведений. Ее цель — формирование к 2030 году в России более 100 прогрессивных современных университетов, которые станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны.

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