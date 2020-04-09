«Клюква» запустила сервис платежей по инициативе получателя! Поделиться Поделиться Твитнуть

С 23 сентября для клиентов «Клюквы» стал доступен сервис платежей по инициативе получателя. Сервис работает на базе инфраструктуры Системы быстрых платежей (СБП) и позволяет быстро и безопасно собирать средства со своих счетов в разных банках в одном месте.

«Мы постоянно расширяем спектр услуг для клиентов в наших дистанционных каналах, чтобы сделать их еще удобнее и функциональнее. Новый сервис переводов по инициативе получателя обеспечит клиентам «Клюквы» возможность быстро собрать на одном счете деньги для погашения кредита, пополнения вклада или крупной покупки», — комментирует запуск новой опции начальник управления розничного бизнеса Ольга Белебезьева.

Чтобы осуществить перевод между своими счетами в разных банках внутри приложения, нужно:

1. Войти в мобильное приложение Klookva Mobile или Интернет-банк «Клюквы»

2. Выбрать в меню вкладку «Переводы» — перевод «Со своего счета из другого банка»

3. Выбрать банк, из которого будут перечислены средства, и ввести сумму перевода

4. Проверить правильность введенных данных и подтвердить перевод клавишей «Перевести»

5. Получить смс от банка-отправителя со ссылкой, подтверждающей согласие на списание средств.

6. Перейти по ссылке, завершив операцию перевода.

Узнать подробнее о функционале интернет-банка и мобильного приложения «Клюквы» можно на сайте и по телефону 8 800 100 10 40. Воспользуйтесь новой услугой уже сейчас! Желаем удобных и быстрых переводов вместе с «Клюквой»!

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