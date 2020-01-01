В Прикамье благодаря НОЦ появятся шесть новых научных лабораторий Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Минобрнауки РФ завершило отбор научных и образовательных организаций, где уже в этом году начнут работу новые лаборатории. В Прикамье конкурсу появится шесть новых научных лабораторий, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Руководителями создаваемых научных учреждений станут, согласно условиям конкурсной процедуры, молодые перспективные исследователи. Также не менее 70% сотрудников лабораторий должны иметь возраст не старше 35 лет.

Приоритет в создании лабораторий предоставлен участникам научно-образовательных центров мирового уровня. Благодаря работе, проведенной Научно-образовательным центром «Рациональное недропользование» (НОЦ), в Пермском крае появится сразу шесть лабораторий — в Пермском классическом университете, Пермском Политехе и Пермском федеральном исследовательском центре УрО РАН (ПФИЦ).

Уже до конца года будут открыты новые лаборатории:

в ПФИЦ — «Лаборатория подземной утилизации углерода», «Лаборатория цифровизации горнотехнических процессов» и «Лаборатория молекулярной иммунологии»;

в ПГНИУ — «Лаборатория интегральной фотоники»;

в ПНИПУ — «Лаборатория многоуровневого моделирования конструкционных и функциональных материалов» и «Лаборатория методов создания и проектирования систем «материал — технология — конструкция».

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