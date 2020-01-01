Олеся Максименко Средняя стоимость полиса ОСАГО в Пермском крае снизилась на 4% Поделиться Поделиться Твитнуть

За январь-июнь текущего года жители Прикамья оформили на 7% больше полисов ОСАГО, чем за аналогичный период прошлого года, — почти 343 тыс. Вырос и объём страховых премий — на 3,5% (свыше 1,6 млрд руб.), передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу пермского отделения Банка России.

Средняя стоимость полиса, напротив, снизилась на 4% и составила 4700 руб. Специалисты Центробанка обосновывают это реформой тарифообразования в ОСАГО, проведённой в прошлом году. Она позволила страховым компаниям назначать более высокие тарифы за неаккуратную езду и снижать их за безаварийную.

Рост выплат по ОСАГО за первое полугодие 2021 годы был незначительным — 1%, жителям выплатили возмещения в размере 897 млн руб.

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