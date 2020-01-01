Не отвлекайтесь от главного! Поделиться Поделиться Твитнуть

Чтобы жизнь была интересной и приносила удовлетворение, в современном мегаполисе нам приходится жить в режиме многозадачности, совмещая несколько сфер жизни: семья, работа, друзья, спорт и хобби. Что же по-настоящему важно для комфорта в нынешнем ритме жизни? Как найти место по душе, где каждый член семьи будет счастлив?

Успешные люди, ценящие свое время, не хотят отвлекаться от главного и тщательно подходят к выбору локации проживания, чтобы тратить минимальное время на дорогу. Если ещё недавно при выборе жилья основной фокус был на самой квартире, то сейчас особую важность приобретает инфраструктура дома: школа, детский сад, качественный продуктовый магазин в доме, функционал дворового пространства, фитнес-центр в пешей доступности, достаточное количество парковочных мест и удобная транспортная развязка.

Все эти особенности покупатели ЖК S MART City 1 нашли для себя в нашем проекте на Стахановской, 52а. В паре минут от дома находится «зелёное сердце» микрорайона Балатово — сад им. Миндовского, в котором приятно проводить время с семьёй в любое время года. Для занятий спортом есть множество фитнес-центров, в котором каждый найдёт себе занятие по душе: танцы, йога, кардио- и силовые зоны. Для самых маленьких — большое количество детских развивающих центров, игровые комнаты, художественные и спортивные секции. В шаговой доступности находятся детская художественная школа им. Е. Н. Широкова, лицей № 4, средняя общеобразовательная школа № 122 с углублённым изучением языков и детская школа футбола.

Для удобства жителей на первых этажах жилого квартала предусмотрено расположение различных инфраструктурных объектов: кафе и рестораны, продуктовые магазины, салоны красоты, частные клиники, спортивные залы, аптека и зоомагазин.

ЖК SMART City — интеллектуальный дом, управлять которым сможет каждый житель с помощью мобильного приложения PAN: от открытия домофона и просмотра камер до обращения в управляющую компанию. Важно, что помимо всех базовых элементов умного дома застройщик предусмотрел возможность интеграции индивидуальных умных решений непосредственно в каждой квартире.

На данный момент на строительной площадке ЖК SMART City завершается кладка наружных и внутренних стен, ведутся работы по утеплению фасада и прокладке трубопроводов тепловой сети. Общий процент выполненных работ достиг 63%. Успевайте забронировать понравившуюся квартиру: наличие топовых планировочных решений тает с каждым днём, а всего в комплексе продано уже более 50% квартир.

PAN City Group

Наш фаворит — классическая однокомнатная квартира площадью 39,6 кв. м. Логичная планировка даёт массу вариаций по зонированию пространства: вместительная прихожая для размещения гардеробной, изолированная кухня с выходом на лоджию и приватная спальная зона.

Трёхкомнатная квартира-студия 62 кв. м — для ценителей современного и комфортного квартир евроформата: изолированные спальни оптимальных площадей и просторная кухня-гостиная. Благодаря наличию двух окон в кухне-гостиной обеденная и гостевая зоны будут равномерно освещены естественным светом юго-восточной стороны. Продуманная планировка позволяет разместить всё необходимое для жизни, не переплачивая за лишние метры. Все квартиры будут иметь автоматизированные приборы учёта и лучевую систему отопления.

PAN City Group

Не откладывайте решение о покупке квартиры своей мечты, ведь условия для приобретения жилья на сегодняшний день максимально привлекательные. Специалисты отдела продаж PAN City Group2 помогут вам с одобрением ипотеки по ставке от 4,95% годовых3, оформив заявку прямо в офисе продаж. Кроме того, для семей с детьми есть возможность оплатить часть необходимой суммы за счёт материнского капитала, что станет хорошим подспорьем.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City или получить консультацию у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через приложение PAN в App Store и Play Market .

1 ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик — общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

2PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

3Ставка 4,95% годовых устанавливается по ипотечному кредиту, соответствующему требованиям Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711, с 1-го числа календарного месяца, следующего за месяцем, когда заёмщик подтвердил регистрацию ипотеки (до указанной даты ставка определяется как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3%), если у заёмщика — гражданина РФ есть ребёнок, рождённый с 01.01.2018 по 31.12.2022, или ребёнок-инвалид, рождённый до 31.12.2022 (в том числе при установлении категории «ребёнок-инвалид» после 31.12.2022). Первоначальный взнос — от 15%. Цель кредита: приобретение квартиры у юрлица по договору участия в долевом строительстве (далее — ДДУ) (по договору уступки прав требования по ДДУ) или по договору купли-продажи на весь срок кредита. Сумма кредита: 500 тыс. руб. — 6 млн руб. (до 12 млн руб. вкл., если недвижимость — в г. Москве, Московской обл., г. Санкт-Петербурге, Ленинградской обл.); срок — 3–30 лет. Обеспечение: залог недвижимости/залог прав требования участника долевого строительства (на этапе строительства). Погашение: ежемесячными равными платежами. Расходы: премия по договорам страхования на: проведение оценки залога, регистрационные действия, расчёты с контрагентом; иные расходы в связи с приобретением недвижимости и оформлением ипотеки. АО «Банк ДОМ.РФ», универсальная лицензия Банка России № 2312 от 19.12.2018. Условия кредитования — на сайте domrfbank.ru. Информация актуальна по состоянию на 09.09.2021. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

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