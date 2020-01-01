Елена Синица Обвиняемой в растрате в рамках госконтракта более 80 млн руб. вынесли приговор Её осудили на 3,5 года лишения свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Дзержинском районном суде Перми оглашён приговор сотруднице консалтинговой организации. Она признана виновной в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Поясняется, что в 2016-2017 годах сотрудники одной крупной пермской коммерческой организации, оказывающей консалтинговые услуги юрлицам, похитили более 80 млн руб.





Семь специалистов фирмы, в том числе подсудимая, в рамках заключённого госконтракта продавали арестованное имущество должников по исполнительному производству.





Затем проводились торги и деньги от реализации товаров поступали на расчётный счёт. Злоумышленники переводили их на свои личные счета.





Потерпевшими по уголовному делу признаны крупный коммерческий банк и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Ущерб оценивается в 80 млн руб.





Виновную приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.





Уголовное дело в отношении других соучастников преступления выделено в отдельное производство.

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