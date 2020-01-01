Перекладка теплосети на ул. КИМ в Перми перенесена из-за холодов Отключение отопления и перекрытие дороги отменяются Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с погодными условиями принято решение о переносе работ по перекладке теплосети на ул. КИМ в Перми на тёплое время года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее энергетики ПАО «Т Плюс» анонсировали перекладку сети с 27 по 29 сентября. Работы предполагали отключение отопления и горячей воды в ряде домов Мотовилихи и ограничение движения по ул. КИМ.

О новых датах проведения работ будет сообщено дополнительно.

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